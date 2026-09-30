Een groeiend aantal Nederlanders stapt over op Koreaanse huidverzorging, met name producten die zich richten op een gevoelige of snel rode huid. Eén crème springt er daarbij uit: de Dr. Althea 345 Relief Cream, die de afgelopen tijd flink aan populariteit wint.

Koreaanse skincare blijft groeien

Waar de Nederlandse drogisterij lange tijd werd gedomineerd door bekende westerse merken, wint Koreaanse huidverzorging al enkele jaren gestaag terrein. Consumenten zoeken vaker naar mildere formules die de huid ondersteunen in plaats van agressief te behandelen. Dat sluit aan bij een bredere trend in de beautywereld: minder producten met hoge concentraties actieve stoffen, meer aandacht voor een gezonde huidbarrière als basis van een goede huid.

Die verschuiving is deels een reactie op de populariteit van sterke actieve ingrediënten zoals retinol en exfoliërende zuren. Veel gebruikers merkten dat een agressieve routine op de lange termijn juist voor meer gevoeligheid en irritatie zorgde. Koreaanse merken speelden daar vroeg op in met producten die zich richten op herstel en kalmering, in plaats van op een zo hoog mogelijke concentratie werkzame stof.

Wat maakt de 345 Relief Cream anders?

De Dr. Althea 345 Relief Cream is een kalmerende gezichtscrème die is ontwikkeld voor een huid die snel reageert op weersomstandigheden, actieve ingrediënten of stress. De crème staat bekend om zijn lichte textuur, die snel intrekt zonder een vette laag achter te laten. Dat maakt hem geschikt voor gebruik onder make-up en zonnebrand, zowel overdag als ’s avonds.

Het merk Dr. Althea richt zich al langer op producten met een korte, doordachte ingrediëntenlijst, gericht op een huid die snel uit balans raakt. Daarmee onderscheidt de crème zich van veel westerse alternatieven, die vaker inzetten op een breder scala aan actieve stoffen tegelijk. De formule is opgebouwd rond een combinatie van kalmerende en hydraterende bestanddelen, met als doel de huidbarrière te ondersteunen zonder deze te overprikkelen.

Die huidbarrière speelt in de Koreaanse benadering een centrale rol. Het gaat om de buitenste laag van de huid, die vocht vasthoudt en irriterende stoffen buitenhoudt. Is die laag verzwakt, dan wordt de huid gevoeliger voor roodheid, droogte en irritatie. Producten die deze barrière ondersteunen, zoals de 345 Relief Cream, worden daarom steeds vaker als basisstap gezien, eerder dan als aanvullende behandeling.

Populair bij een gevoelige huid

Gebruikers met een gevoelige of snel geïrriteerde huid noemen vooral het kalmerende effect als belangrijkste reden om over te stappen op dit type product. Ook mensen die actieve ingrediënten zoals retinol of vitamine C gebruiken, passen de crème steeds vaker toe als afsluitende stap in hun avondroutine, om eventuele irritatie van die stoffen op te vangen.

Daarnaast wordt de crème genoemd als geschikte optie voor de overgang tussen seizoenen, een periode waarin veel mensen merken dat hun huid onvoorspelbaarder reageert. Kou, droge verwarmingslucht en wisselende temperaturen kunnen de huidbarrière extra belasten, wat een kalmerende crème met barrièreondersteunende ingrediënten juist dan relevant maakt.

De opkomst van dit soort producten past ook in een bredere consumententrend: mensen besteden meer aandacht aan wat er precies in hun huidverzorging zit en waarom, in plaats van blind te vertrouwen op merkbekendheid. Korte ingrediëntenlijsten en een duidelijk omschreven doel, zoals kalmeren of barrièreherstel, spreken daardoor een groeiende groep gebruikers aan.

Waar consumenten op letten

Bij het kiezen van een kalmerende crème blijkt de textuur voor veel gebruikers doorslaggevend. Een product dat te zwaar aanvoelt, wordt vaak overgeslagen, ook als de werkzame ingrediënten in theorie geschikt zijn. Merken die daarop inspelen met een lichte, snel intrekkende formule, zoals bij de 345 Relief Cream het geval is, lijken daardoor een streepje voor te hebben op zwaardere alternatieven.

Ook de herkomst van een product speelt een rol. Consumenten geven vaker aan op zoek te zijn naar originele Koreaanse producten in plaats van westerse varianten die zich laten inspireren door K-beauty. Dat verklaart mede waarom gespecialiseerde webshops die rechtstreeks met Koreaanse merken werken, aan populariteit winnen ten opzichte van algemene drogisterijen met een beperkter aanbod.

Verkrijgbaarheid in Nederland

Dr. Althea is in Nederland nog niet overal verkrijgbaar. Webshop Dr. Althea is een van de plekken waar consumenten de 345 Relief Cream rechtstreeks kunnen bestellen, naast een breder assortiment Koreaanse huidverzorging gericht op een gevoelige en snel geïrriteerde huid.

Het aanbod van dit type gespecialiseerde webshops groeit mee met de vraag. Waar Koreaanse skincare enkele jaren geleden vooral via import of kleine online platforms te vinden was, is de markt inmiddels volwassener geworden, met meer aandacht voor authenticiteit van de producten en directe levering vanuit Nederland.

Verwacht wordt dat de belangstelling voor kalmerende en barrièreondersteunende producten de komende tijd verder toeneemt, mede door de blijvende populariteit van Koreaanse huidverzorging op sociale media en de groeiende kennis onder consumenten over wat een gezonde huidbarrière precies inhoudt.