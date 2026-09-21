Raad van State kritisch over verdere verhoging verkeersboetes

DEN HAAG (ANP) - De Raad van State is kritisch op het voornemen van justitieminister David van Weel (VVD) om de verkeersboetes voor lichtere vergrijpen mee te laten stijgen met de inflatie. De kabinetsadviseur wijst erop dat deze boetebedragen veel meer zijn gestegen dan de geldstraffen voor zware vergrijpen en vindt dat beter moet worden onderbouwd waarom dit verschil niet wordt rechtgetrokken.

De adviseurs wijzen erop dat de lichtere administratieve boetes 220 procent duurder zijn geworden sinds 1994 en dat dit niet in verhouding staat met hoeveel de prijzen zijn gestegen, namelijk met 70 procent. Een manier om de balans te herstellen is door deze boetes niet te laten meestijgen met de inflatie.

Ondanks aanhoudende kritiek hebben opeenvolgende kabinetten besloten dit niet te doen, omdat anders een gat in de begroting ontstaat van het ministerie van Justitie. Dat vindt de raad geen goed argument, omdat het doel van boetes is om te straffen en niet om de financiën rond te krijgen.