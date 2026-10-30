Rechtse partijen ontevreden na gesprek over belastingplan

DEN HAAG (ANP) - De rechtse oppositiepartijen JA21, BBB en SGP zijn na een nieuw gesprek over het belastingplan met onder anderen premier Rob Jetten niet tevreden over de uitkomst. "Het ligt nog niet zoals wij zouden willen", zei JA21-voorman Joost Eerdmans bij het verlaten van het ministerie van Algemene Zaken.

JA21, BBB en SGP hebben het minderheidskabinet een gezamenlijk aanbod gedaan voor steun voor het belastingplan. Zij claimen daarmee een meerderheid te kunnen leveren voor de kabinetsplannen in de Tweede én Eerste Kamer, al is daar in de senaat wel steun voor nodig van minstens één BBB-afsplitser. Het kabinet worstelt evenwel met de aanvullende eisen die de partijen hebben gesteld.

Zo wil JA21 de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen om asielzoekers op te vangen, terwijl dat op grond van de spreidingswet niet kan worden uitgesloten. BBB wil afzwakkingen van het stikstofbeleid die de vergunningverlening in gevaar brengen. De SGP eist stilstand op medisch-ethische dossiers die met name D66 belangrijk vindt.