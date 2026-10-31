Rechtse partijen zien nog opening voor akkoord met kabinet

DEN HAAG (ANP) - JA21, BBB en de SGP zien nog mogelijkheden om met het kabinet tot een akkoord over het belastingplan te komen. Na een digitaal overleg zaterdag zeiden de drie partijen in een verklaring dat ze aanknopingspunten zien.

Vrijdag zei premier Rob Jetten nog dat het kabinet de niet-financiële eisen van de drie partijen niet wil inwilligen. Voor de partijen zijn strengere asielmaatregelen, andere stikstofplannen en het aanpassen van het abortusrecht en het draagmoederschap harde voorwaarden voor steun. Het kabinet zoekt in de Tweede en Eerste Kamer al sinds augustus naar een meerderheid en deze drie partijen kunnen die meerderheid samen met voormalige BBB-senatoren bieden.

Waar Joost Eerdmans (JA21), Henk Vermeer (BBB) en Chris Stoffer (SGP) vrijdag nog zichtbaar geïrriteerd uit het gesprek kwamen, lijken ze nu optimistischer. "Op zowel financiële als immateriële onderwerpen merken we dat het kabinet probeert onze standpunten zo goed mogelijk te begrijpen."

De Tweede Kamer debatteert woensdag weer over het belastingplan. Jetten zegt dat er dinsdag een plan ligt.