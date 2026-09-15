SGP na troonrede: kabinet is 'vleugellam' en maakt geen keuzes

DEN HAAG (ANP) - De SGP hekelt dat het kabinet geen keuzes maakt en vooral deadlines nog maar eens opschuift. Partijleider Chris Stoffer zegt ook nog steeds niet te weten hoe de minderheidsregering voor politieke steun in beide Kamers gaat zorgen. Na de troonrede noemde hij het kabinet 'vleugellam'.

"Als een vliegtuig dat eindeloos blijft taxiën." Hij hoopt er de komende tijd achter te komen of de coalitie "linksom of rechtsom" wil. De conservatief-rechtse partij had graag lastenverlichting gezien in de begroting voor volgend jaar, maar ziet juist hogere belastingen voor ondernemers.

Voor dat eerste is ook rechtse partij JA21 wel voor te porren. Samen met die partij zou de SGP het kabinet aan een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen helpen. Voor een meerderheid in de Eerste Kamer zouden nog meer partijen nodig zijn.