DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse aanleiding om de EU nieuwe heffingen op te leggen, valt verkeerd bij het kabinet. Washington beschuldigt Europa van oneerlijke handelspraktijken door overproductie en zo de Amerikaanse markt te overspoelen. "Die werpen wij ver van ons. Dat zien wij niet en dat is niet zo", zei minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66) vrijdag na de ministerraad.

Volgens de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer kunnen de heffingen voor de EU ook nog omhooggaan naar 20 procent, terwijl beide economische machtsblokken vorig jaar een plafond van 15 procent hebben afgesproken. De minister wil hier nog niet op vooruitlopen. "Ik vind dit al een onverstandige stap. Ik vind het een stap in de verkeerde richting."

Niet alleen de EU krijgt nieuwe heffingen opgelegd, dertien andere landen kregen hetzelfde te horen. Daar maakt Sjoerdsma zich ook zorgen over omdat veel Nederlandse bedrijven daar toeleveringsketens hebben en zo nog een keer geraakt worden. Hij bespreekt de Amerikaanse aankondiging maandag met zijn EU-collega's in Brussel.