PRAAG/MÜNCHEN (ANP/DPA) - In delen van Europa heeft het koude weer tot ongeregeldheden geleid in het verkeer. Zo vielen op sommige plekken in Tsjechië tientallen centimeters sneeuw, wat plaatselijk tot ongelukken heeft geleid. De brandweer in het Centraal-Europese land is donderdag en vrijdag meer dan zeshonderd keer uitgerukt voor ongelukken in het verkeer, omgevallen bomen en vastzittende voertuigen. In een etmaal werd in het land meer dan 4600 ton zout gestrooid.

Volgens de Duitse krant Tagesspiegel rukte de politie alleen al in het zuiden van de deelstaat Beieren meer dan vierhonderd keer uit. De kou zorgde voor lange files op de snelwegen richting Oostenrijk. Bij een incident in Murnau, niet ver van de grens met Oostenrijk, raakte iemand ernstig gewond. Bij de meeste ongevallen ging het om blikschade. De Duitse weerdienst DRD waarschuwt ook voor de komende dagen voor gladheid.

Ook in Zwitserland waren er problemen. Daar botsten 37 voertuigen op elkaar. Vermoed wordt dat ook daar gladheid een rol speelde.