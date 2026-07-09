SHANGHAI (ANP) - Opnieuw is de strijd opgelaaid tussen de Verenigde Staten en Iran. "Dat er nu weer gevechten zijn is ontzettend zorgelijk", aldus minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66). Hij vreest meer honger en vluchtelingen.

Door de oorlog die in februari uitbrak, is de Straat van Hormuz grotendeels dicht. Daar gaat niet alleen 20 procent van de olie en gas van de wereld doorheen, ook voor kunstmest is het een heel belangrijke zeeroute, zegt de minister in Shanghai waar hij op handelsmissie was.

Het feit dat er al maanden geen kunstmest door de Straat van Hormuz komt, betekent dat delen van Afrika en Azië in de problemen komen in het zaaiseizoen. "Dat betekent iets voor de oogst van dit jaar en als het nog veel langer duurt iets voor de oogst van volgend jaar", aldus de minister.

Dat kan leiden tot honger en mensen die op de vlucht slaan. Grote hulporganisaties zien volgens hem in Afrika en Azië al mensen huis en haard verlaten. En zij trekken verder dan hun eigen regio. Hulporganisaties spreken volgens hem al over de "perfect storm".