DEN HAAG (ANP) - De noodoplossingen voor zestien kinderen die zorg krijgen van Villa Expertcare moeten blijven bestaan tot voor alle kinderen een alternatief is gevonden, zei minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg en Jeugd) in de Tweede Kamer. De zorg van Villa Expertcare stopt aan het einde van het jaar en voor deze kinderen is nog geen blijvende en passende vervangende zorg gevonden.

De CDA-minister hoopt dat er voor een aantal kinderen alsnog snel een oplossing komt, maar voor meerdere kinderen lijkt het nog heel moeilijk om iets te vinden. Het gaat om meervoudig gehandicapte kinderen. Zij kregen bij vier villa's van Expertcare een paar dagen per week zorg, onder meer om de ouders te ontlasten.

Volgens Sterk zijn de noodoplossingen om de zorg tijdelijk bij de kinderen thuis of in minder geschikte zorglocaties te leveren. Ouders moeten daarbij wel gesteund worden door zorgorganisaties, zei de minister. Ook blijft er hulp bij het vinden van plekken tot alle kinderen een plek hebben, zei Sterk.

Onvrede

In Nederland zijn te weinig plekken voor meervoudig en complex gehandicapte kinderen. Daarnaast hebben ze vaak specifieke zorg nodig, die niet overal geleverd kan worden. Daardoor is het volgens Sterk lastig om geschikte plekken te vinden. "Ik hoopte dat er voor alle kinderen al een plek was gevonden voor het einde van het jaar."

De Duitse multinational en eigenaar B. Braun stopt de zorg, omdat het bedrijf er niet genoeg geld aan verdiende. Bij veel partijen in de Tweede Kamer is hier al langer onvrede over en ook woensdag wilden meerdere partijen weten hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Sterk zei dat ze nog bezig is met een toekomstvisie voor de medische kinderzorg. "Maar dan is de oplossing er nog niet."