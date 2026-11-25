Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag kennisgemaakt met robothond Fien tijdens een bezoek aan drinkwaterbedrijf Brabant Water in Eindhoven. De autonome inspectiehond helpt de productiefaciliteit met het detecteren van onder meer lekkages. De koning vroeg zich af in welke ruimtes de vierpotige machine kan worden ingezet en hoe het apparaat verder wordt ontwikkeld.

Even daarvoor arriveerde Willem-Alexander bij het bedrijf, waar een blauwe loper voor hem was uitgerold. De koning stapte goed voorbereid uit zijn dienstauto en had zijn veiligheidsschoenen al aan. Hij maakte kennis met directeur Rob van Dongen, die hem tijdens het bezoek begeleidde.

De koning zei dat hij zich had verheugd op het bezoek, waarbij uitdagingen en oplossingen rond de drinkwatervoorziening in Nederland centraal stonden. "Een bijzonder nuttig onderwerp dat opnieuw heel actueel is geworden", stelde Willem-Alexander terwijl hij naar het gebouw liep. Daarmee verwees hij naar de missie van Brabant Water, die schoon drinkwater ook in de toekomst wil kunnen waarborgen.