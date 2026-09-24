Sterk: stuitend dat zorgvilla's dichtgaan, bemiddeling blijft

DEN HAAG (ANP) - De bemiddeling om een nieuwe plek te vinden voor de 25 meervoudig gehandicapte kinderen die gebruikmaken van zorgvilla's van Villa ExpertCare blijft. De zorg stopt na 31 december en dat noemt zorgminister Mirjam Sterk stuitend.

Villa ExpertCare en eigenaar B. Braun stoppen de zorg tegen eerdere afspraken in, naar eigen zeggen omdat de kwaliteit van de zorg niet kan worden gewaarborgd. "Voor mij overheerst nog steeds dat ze een superbelangrijke afspraak over kwetsbare kinderen niet nakomen", aldus de CDA-minister, die woensdag met de bedrijven sprak.

Sterk ziet het niet als een "gebaar vanuit Villa ExpertCare" dat de bemiddeling vanuit het zorgbedrijf blijft. Zij ziet het als "het minste wat je van hen mag verwachten en als onderdeel van hun verantwoordelijkheid".

Aangesproken

De minister heeft de bedrijven in het gesprek "aangesproken op het besluit" om te stoppen met de zorg. Ze heeft "aangegeven dat ik het stuitend vind om te stoppen zolang niet voor alle kinderen een passende plek is gevonden".

"Ik heb geen instrumenten om hen als private partij te verplichten om de zorg voort te zetten", zei Sterk.

Onacceptabel

Villa ExpertCare maakte eerder dit jaar bekend te stoppen met vier zorgvilla's waar tachtig meervoudig gehandicapte kinderen een paar dagen per week werden opgevangen. Het Duitse bedrijf B. Braun zag er geen heil meer in.

Bijna de volledige Tweede Kamer heeft meerdere keren aangegeven dat het handelen van B. Braun en Villa ExpertCare onacceptabel is. Het gaat volgens de Kamerleden te veel over geld en te weinig over de kinderen. Donderdagavond wordt erover gedebatteerd.