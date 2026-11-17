DEN HAAG (ANP) - Chris Stoffer van de SGP hoorde "mooie woorden" tijdens de persconferentie van premier Rob Jetten en beide vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA). "Maar die moeten nu nog worden omgezet in daden."

Het kabinet moet nu "voorkomen dat ze invullen wat goed is voor oppositiepartijen", aldus Stoffer. Hij herhaalde dat zijn partij bereid is om met het kabinet aan tafel te gaan. "De vraag is nu of het kabinet de visie heeft om te gaan doen wat goed is voor het land."