DEN HAAG (ANP) - Er is "geen dag serieus onderhandeld" met JA21, SGP en BBB, terwijl die volgens Chris Stoffer (SGP) het minderheidskabinet aan een meerderheid konden helpen in de Tweede en Eerste Kamer. Volgens hem hebben coalitiepartners D66 en CDA de rechtse deur "plotseling" dichtgegooid toen ze in zee gingen met PRO en Volt.

Volgens de SGP-leider vroegen de rechtse partijen ook "niet veel", zei hij in een debat over het Belastingplan. De drie partijen wilden stilstand op medisch-ethische kwesties, flinke aanpassing van het stikstofplan en een einde aan de spreidingswet. CDA-leider Henri Bontenbal zei in het debat dat vooral die twee laatste punten voor hem de reden waren om met PRO en Volt te gaan praten.