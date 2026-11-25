DEN HAAG (ANP) - De stroomkabels die al in de grond liggen, kunnen volgens een groot deel van de Tweede Kamer meer ruimte bieden voor nieuwe aansluitingen dan netbeheerders op dit moment toelaten. Kamerleden van links tot rechts vestigden woensdag in een debat hoop op stappen om op het bestaande stroomnet meer ruimte te zoeken. Dat er zwaardere kabels de grond in moeten, vinden ze overigens ook.

Meerdere Kamerleden verwezen naar een rapport van onderzoeksbureau SiRM in opdracht van energiebedrijven, dat deze maand uitkwam. Daarin staat dat de krapte op het stroomnet vaak uitgaat van een sterke groei in de vraag naar stroom, terwijl die groei eerder is tegengevallen. Met andere inschattingen zouden regionale netbeheerders ongeveer een gigawatt extra ruimte hebben. Op het hoogspanningsnet zou dat zelfs kunnen oplopen tot 4 gigawatt.

Door conservatieve aannames over elektrificatie staan meer bedrijven in de wachtrij voor een zwaardere stroomaansluiting, waardoor de overstap naar elektriciteit nog meer vertraging oploopt, meende VVD-Kamerlid Alisha Müller. "Dat voelt voor mij als een vicieuze cirkel."

Kleinere aansluiting

Volgens Sjoukje van Oosterhout (PRO) is er niet genoeg zicht op de wachtrij. Ze vroeg om een "herijking" waaruit duidelijker moet blijken hoeveel ruimte er is.

Elke beschikbare megawatt moet slimmer gebruikt worden, vindt ook BBB-leider Henk Vermeer. Hij kwam met een metafoor: "Als op zaterdagavond alle barkrukken in het café bezet zijn, betekent het niet dat andere gasten op dinsdagmiddag geweigerd worden."

Felix Klos van D66 zei dat veel huishoudens een zwaardere aansluiting hebben dan nodig. Netbeheerders en energieleveranciers moeten een kleinere aansluiting aanbieden en voorschieten, vindt hij. "Op die manier kunnen we de energierekening van tienduizenden huishoudens in één klap verlagen."