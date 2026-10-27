Struijs met 'onplezierig gevoel' naar gesprek met premier

DEN HAAG (ANP) - Fractievoorzitter van 50PLUS Jan Struijs gaat met een "onplezierig gevoel" naar een gesprek met premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heinen. Hij is bang dat de gesprekken weer vast komen te zitten. "Het is een week van erop of eronder."

Struijs wil het zelf over de inhoud van het belastingplan hebben en hij vindt het jammer dat veel andere oppositiepartijen andere eisen aan hun steun verbinden. "Ik vrees dat het niet gaat lukken", zei hij over de wens van het kabinet om steun van minimaal 100 zetels te krijgen. De fractievoorzitters van andere partijen "houden elkaar gevangen".

Het kabinet kan "niet op voorhand" rekenen op de twee zetels van 50PLUS. "Wij hebben ook onze wensen." Zo is de partij tegen bezuinigingen op de zorg. Ook wil Struijs dat er een herziening komt van het belastingstelsel, al is dat voor de lange termijn. "Er is geld, het is een kwestie van keuzes maken."

Inhoud

Struijs is niet tegen het belasten van vermogens, in tegenstelling tot rechtse partijen waar het kabinet mee overlegt. Hij zei dat het niet over rechts of links gaat, maar dat het over de inhoud moet gaan.

Heinen zei voorafgaand aan het gesprek dat ze nog tot de stemming in november met alle partijen die dat willen in gesprek blijven. "Langzaam beweeg ik voorwaarts." Inhoudelijk wilde hij niets kwijt over de gesprekken.