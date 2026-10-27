Willem-Alexander ontvangt brieven van azc-kinderen in Leersum

Koning Willem-Alexander heeft op de basisschool WereldKidz de Hoogstraat in het asielzoekerscentrum in Leersum een map met brieven van kinderen gekregen. Hij kreeg de map van de 11-jarige Lavania, een meisje uit Irak dat haar ouders al drie jaar niet heeft gezien. "Ik heb in mijn brief gevraagd of de koning daar iets aan kan doen", zei ze tegen de aanwezige journalisten.

Op de school zitten zo'n vijftig kinderen die in het azc wonen, vertelde schoolhoofd Bea van der Garde aan de koning. Ze vertelde ook dat kinderen normaal na een jaar naar de school in het dorp gaan, maar dat kinderen tegenwoordig vaak veel langer op de azc-school zitten, onder meer omdat ze langer moeten wachten op een verblijfsvergunning.

"Veel kinderen wachten ook op hun ouders, die bijvoorbeeld nog in Irak zijn", zei Van der Garde. "Die kinderen hebben heel weinig perspectief. Voor ons is dat heel lastig, want we zijn machteloos", zei ze. "De kinderen hebben veel veerkracht. En als je ze ziet, denk je: wat spelen ze vrolijk en wat leren ze lekker, maar dat andere is er ook. Thuis zijn ze verdrietig." De vorst zei dat hij haar "passie en wanhoop" kon voelen.

Paleis

Hoewel de school al uit was, was een klas teruggekomen voor de koning. De kinderen zaten keurig aan tafeltjes te wachten en begonnen in het Nederlands een welkomstliedje te zingen toen de koning het lokaal binnenkwam. In de klas vroegen ze hem onder meer waar hij woonde. "In Den Haag", reageerde die, waarop een kind zei dat ze een foto van het paleis had gezien. "Oh, dus je wist het al", grapte de koning.

Ook deze groep gaf de koning een map met brieven en tekeningen. "Om thuis te lezen in het paleis", kreeg hij te horen. Voor zijn vertrek vroegen de kinderen of ze nog even op de foto mochten met de koning. Dat mocht en hij dirigeerde de kinderen naar verschillende posities om hem heen, zodat iedereen erop stond. "Koning weet hoe het moet", reageerde de juf.

Leerzaam

Tot slot nam de vorst in het hoofdgebouw deel aan een groepsgesprek over het azc met vrijwilligers, buurtbewoners, lokale werkgevers en lokale politici, die allemaal erg betrokken zijn bij het azc en de bewoners ervan. Koning Willem-Alexander noemde zijn bezoek "een mooie dag". "Het was leerzaam voor mij, en dat neem ik ook mee naar Den Haag", zei hij.