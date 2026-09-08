DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs) noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren "een zaak van de lange adem". Ze reageert daarmee op de vaststelling dat 39 procent van de 15-jarigen niet goed genoeg kan lezen en laaggeletterd school dreigt te verlaten.

De VVD-bewindsvrouw gaat in een schriftelijke reactie niet in op de cijfers, maar lijkt vooral vooruit te willen kijken. Uit de zogeheten PISA-scores die in Nederland van het Nationaal Kennisinstituut Onderwijs (NKO) komen, blijkt dat de leesvaardigheid in Nederland een stuk lager is dan het gemiddelde van de Europese landen. Gemiddeld is 29 procent van de 15-jarigen laaggeletterd.

"Het is mijn ambitie om de dalende lijn te stoppen en om te buigen. Over drie jaar wil ik betere resultaten zien op lezen", aldus Tielen. Bij de vorige PISA-scores in 2022 was ook al een flinke daling van de leesvaardigheid van 15-jarigen te zien ten opzichte van 2018. In 2018 kon ongeveer 24 procent niet goed lezen en in 2022 was dat 33 procent.

Tielen wil "de lat hoger leggen" voor leerlingen, leraren, scholen, het ministerie en de inspectie. Ze ziet de nieuwe kerndoelen voor Nederlands en rekenen die vanaf dit schooljaar gelden als beginpunt. "Die zijn veel concreter en ambitieuzer dan de oude uit 2006."