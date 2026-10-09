DEN HAAG (ANP) - "We moeten ons niet laten afleiden door mensen die de regenboogvlag politiek willen maken", zei staatssecretaris Judith Tielen van Emancipatie vrijdag. "Het gaat niet over politiek, het gaat erover dat iedereen vrij en gelijkwaardig kan zijn."

Meer dan 3000 scholen doen mee aan Paarse Vrijdag, waar leerlingen paars dragen om te vieren dat iedereen zichzelf kan zijn. De VVD-staatssecretaris was zelf ook in het paars. Ze zei voorafgaand aan de ministerraad dat ze al een school had bezocht.

"De vlag laat zien dat vrijheid en gelijkwaardigheid ook voor lhbtiq+-personen belangrijk zijn", aldus Tielen. Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wappert de vlag ook, zei de staatssecretaris.

Tielen zou het liefst zien dat initiatieven als Paarse Vrijdag niet meer nodig zijn. "Maar het blijft helaas nodig. We moeten beter ons best doen om te zorgen dat we hele normale basiswaarden van de rechtsstaat blijven vasthouden. We mogen ons niet laten afleiden van hoe belangrijk vrijheid en gelijkwaardigheid zijn."