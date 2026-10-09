PARIJS (ANP) - Europese bankentoezichthouders voeren extra controles uit om de risico's van portefeuilles aan staatsobligaties van banken. Dat heeft François-Louis Michaud, voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA) gezegd.

Nu de rente op sommige Europese staatspapieren stijgt naar het hoogste niveau in jaren, moet de overheidsschuld op de balans van banken volgens hem extra in de gaten worden gehouden. "Dat is wat toezichthouders doen", zei hij in een interview met persbureau Bloomberg op het hoofdkantoor van de EBA in Parijs.

Michaud voegde eraan toe dat de blootstelling aan mogelijke problemen tot dusver "beperkt" lijkt. "We zien niet dat banken tot nu toe lijden onder wat er gaande is." Volgens Michaud wordt de impact op het vermogen van de banken beperkt door hogere renteinkomsten.

Ook de risico's bij een mogelijke klap voor banken in het geval van een crash rond kunstmatige intelligentie (AI) lijken volgens hem "beperkt". Wel is hier nu "veel aandacht" voor binnen de EBA, waarin nationale toezichthouders zijn verenigd.