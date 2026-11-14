HILVERSUM (ANP) - De verwachting is dat de coalitietop zondag verder praat op landgoed De Zwaluwenberg over de ontstane politieke crisis. Dat meldt een woordvoerder van premier Jetten. Het coalitieoverleg ging zaterdag van start op het Hilversumse landgoed.

Iets na 11.00 uur arriveerden Jetten en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA). Rond 14.45 uur waren ook de drie fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) aangesloten. De woordvoerder van de premier laat weten dat de coalitietop na het eten rond 19.00 uur vertrekt, om zondag rond 11.00 uur weer verder te praten.

De crisis is ontstaan nadat het CDA en D66 een deal sloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan. Vrijdag hielden Jetten, Yeşilgöz en Van den Brink al urenlang crisisberaad. Na afloop noemde Yeşilgöz het minderheidskabinet "een mislukt experiment" en stelde dat het op deze voet niet verder kan.