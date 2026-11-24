DEN HAAG (ANP) - Een vaccinatie tegen hepatitis A wordt structureel beschikbaar voor mannen die seks hebben met mannen, meldt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Ze volgt daarmee een advies van de Gezondheidsraad dat dinsdag naar buiten kwam.

Het vaccin wordt sinds 2025 tijdelijk aangeboden, om een uitbraak van het virus binnen deze groep mannen tegen te gaan. Tussen 2016 en 2018 was er een wereldwijde uitbraak van het virus, voornamelijk onder mannen die seks hebben met mannen. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen van het vaccin op tegen de nadelen.

De nadelen zijn volgens bijwerkingencentrum Lareb voornamelijk kortdurend. Het kan gaan om hoofdpijn, vermoeidheid en andere griepachtige klachten. Door de vaccinaties kan een uitbraak worden voorkomen, stelt de raad.

De mannen moeten volgens de Gezondheidsraad het combinatievaccin tegen hepatitis A en B krijgen.