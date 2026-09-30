Van den Brink: geen steun als Italië asielzoekers niet terugneemt

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat geen solidariteitsbijdrage aan Italië betalen, als dat land blijft weigeren om asielzoekers terug te nemen, zei minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) tijdens een debat woensdag. Italië werkt vooralsnog niet goed mee aan de nieuwe Europese afspraken.

Binnen de Europese Unie is de afspraak dat het land waar een vluchteling zich als eerste meldt, ook de asielaanvraag moet afhandelen. Omdat daardoor de druk vooral ligt bij landen aan de Middellandse Zee zoals Italië, Griekenland en Spanje, betalen landen als Nederland een solidariteitsbijdrage.

Als vluchtelingen na registratie in Italië doorreizen naar bijvoorbeeld Nederland om asiel aan te vragen, kunnen zij worden teruggestuurd naar Italië, maar dat land moet ze wel accepteren en dat gebeurt nog niet.

"Als iets niet werkt, gaan we niet betalen", aldus de CDA-minister. Van den Brink gaat tijdens een overleg zijn Europese collega's en de Europese Commissie aanspreken op het naleven van het onlangs ingevoerde Europese Migratiepact.