Acda en de Munnik ontwikkelen nieuwe muziek in huiselijke sfeer

Acda en de Munnik ontwikkelen hun twee nieuwe albums, waarvan woensdag al twee nummers werden uitgebracht, in huiselijke sfeer. Dat vertelt het zangduo aan het ANP. "Wij dachten: we willen eigenlijk gewoon op een bank zitten en gezellig ideeën hebben. En dan een mooi album maken", aldus Paul de Munnik.

"Zoals je thuis zit, zoals we thuis bij elkaar liedjes schrijven en met elkaar zingen. Zo willen we eigenlijk weer een plaat opnemen. In plaats van dat je de studio weer ingaat met wat technici die eromheen lopen. En tijden dat je binnen moet zijn en dat je eruit moet", legt de 56-jarige zanger uit.

De heren krijgen daarbij hulp van Finn Acda, de zoon van Thomas Acda, die de nieuwe albums produceert. De Munnik vertelt dat het drietal elkaar goed kent en dat dat bijdraagt aan het eindresultaat. "Finn is hartstikke goed in zijn werk. Dus het was een optelsom van goede ideeën", zegt hij. "Wij vinden dat we een heel mooi album hebben afgeleverd. En de ideeën die we nog hebben voor de volgende, waarmee we dus nu alweer aan het doorgaan zijn, zijn ook prachtig. Dus het loont zeker."

Nepo-kind

Ook Acda prijst de samenwerking met zijn 26-jarige zoon. "Ik was blij verrast. Ik wist natuurlijk wel dat hij het kon, maar ik was wel blij dat het zo goed ging." Ook wil hij het vooroordeel wegnemen dat Finn een nepo-kind zou zijn. "Hij kan iets wat ik helemaal niet kan, hij kan namelijk produceren. En daar heeft hij ook een opleiding voor gehad", vertelt de zanger. "Dat wist ik allemaal niet. Ik dacht gewoon: leuk, ik vind het een leuke gast", voegt De Munnik, die Finn bij het project betrok, daaraan toe.

De zangers brachten woensdag twee nieuwe singles uit: Niets Doen en Filelied. Die nummers zijn onderdeel van twee nieuwe albums van Acda en De Munnik. Het eerste deel, 'De Een', verschijnt halverwege oktober. 'De Ander' is vanaf volgend jaar te beluisteren. Woensdag werd ook bekend dat het duo volgend jaar op 19 juni een eenmalig concert geeft in het Olympisch Stadion in Amsterdam.