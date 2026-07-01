DEN HAAG (ANP) - Landbouw moet mogelijk blijven in de zones rond natuurgebieden waar de stikstofuitstoot harder omlaag moet dan elders. Dat zei minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) in het debat over zijn stikstofmaatregelen. "We vragen in de zones het maximale wat wij verantwoord vinden om landbouwkundig gebruik mogelijk te houden."

Rond veel natuurgebieden komen volgens de kabinetsplannen zones van 500 meter breed, en bij 15 zones is dat een kilometer. Daar moet de stikstofuitstoot gemiddeld 20 procentpunt harder dalen dan in de rest van Nederland, hoewel dat van gebied tot gebied verschilt.

Volgens Van Essen was het ook denkbaar om de stikstofuitstoot in de zones met 85 à 90 procent terug te dringen. "Dat kan, dat is ook een manier om het te doen, maar dan kan je in die zones dus geen landbouw meer bedrijven. Dan kun je daar struiken gaan onderhouden. En dat is iets wat dit kabinet niet wil."

Landelijke ingrepen

Met name ChristenUnie en SGP maakten in het debat bezwaar tegen de combinatie van plaatselijke en landelijke maatregelen. "Van beide is het maximale in het plan gestopt", zei André Flach. "Is dat niet misgegaan?"

Nee, antwoordde Van Essen. Bovenop de regels in de zones zijn volgens hem nog landelijke ingrepen nodig om de stikstofuitstoot genoeg terug te brengen en natuurvergunningen weer op gang te brengen.

Het is niet precies duidelijk wat boeren in de zones te wachten staat. Dat werkt het kabinet de komende maanden nog uit.