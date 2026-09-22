Van Weel: we moeten alert zijn op invloed van extreemrechts

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel vindt het zorgelijk dat rechts-extremisme "sluipenderwijs" wordt genormaliseerd. "Rechts-extremisten verspreiden hun ideeën onder meer via online platforms, de politiek en demonstraties. Hier moeten we alert op zijn", schrijft hij op X in reactie op een alarmerend rapport van veiligheidsdiensten NCTV en AIVD hierover.

Op de vraag wat de minister doet om deze trend te keren, verwijst zijn woordvoerder naar de Nationale Extremismestrategie. Hierin staat bijvoorbeeld dat extremistische onlineplatformen worden aangepakt, mensen via een website worden geïnformeerd over desinformatie, de overheid het gesprek aangaat met de internetsector en dat een adviesorganisatie professionals helpt met het voorkomen van radicalisering.