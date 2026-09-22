Van Weel ziet geen directe link politiek en extreemrechtse rellen

DEN HAAG (ANP) - Tussen de politiek en de extreemrechtse rellen afgelopen zaterdag op het Malieveld valt "geen directe link" te leggen, vindt justitieminister David van Weel. Hij vindt wel dat politici polarisatie in het debat moeten vermijden. "Omdat die oplopende temperatuur leidt tot onrust en onveiligheid", zei de VVD'er bij het wekelijkse vragenuur.

"Ik heb moeite soms dat we in de derde vorm spreken", zei Ismail el Abassi van DENK. Veel racistische leuzen die klonken op het Malieveld herkende hij namelijk van "begrippen en uitingen die gedaan zijn in dit huis". Hij had het bijvoorbeeld over de rechtsextremistische omvolkingstheorie, waar bijvoorbeeld FVD- en PVV-Kamerleden naar hebben verwezen. El Abassi vroeg Van Weel om uit te zoeken "wat de uitspraken in dit huis doen met de mensen op straat."

Daartoe is de minister niet bereid. "Ik weet niet of het nu aan mij is om het parlement te recenseren. Daar voel ik me niet helemaal senang bij", reageerde hij.