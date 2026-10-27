RC Lens twee uitduels in Champions League zonder fans na vuurwerk

LENS (ANP/BELGA) - RC Lens mag de komende twee uitwedstrijden in de Champions League geen supporters meenemen. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Franse club bestraft na wangedrag van fans tijdens het duel met Club Brugge van vorige week. Ook moet Lens een boete van 80.000 euro betalen.

De club uit Lens had van de UEFA al een voorwaardelijke straf van één wedstrijd zonder uitfans staan, nadat supporters zich begin september bij het Tsjechische Slavia Praag (3-2 winst) hadden misdragen. Die straf wordt nu onvoorwaardelijk. Daarbij komt nog een sanctie van twee duels zonder uitfans, waarvan één voorwaardelijk.

Tijdens de verloren wedstrijd tegen Brugge (3-0) staken fans van Lens vanuit het uitvak massaal vuurwerk af. Een steward zou daarbij gewond zijn geraakt.

Lens speelt in de Champions League nog uit tegen RB Leipzig (24 november) en Liverpool (27 januari).