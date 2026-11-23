DEN HAAG (ANP) - De provincies vinden het "positief" dat staatssecretaris Silvio Erkens (Natuur, VVD) hun meer mogelijkheden wil geven om maatregelen te nemen tegen wolven die voor problemen zorgen. De bescherming van het dier blijft echter wel vooropstaan, zeggen ze in een verklaring van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

"Aangevallen dieren in het weiland en onveilige gevoelens van inwoners, dat moeten we niet willen", zegt de Friese gedeputeerde Matthijs de Vries namens IPO. "De Kamerbrief geeft ons in de basis meer ruimte om in te grijpen. Tegelijk blijft de wolf een beschermde soort. Voorkomen en beschermen blijven het uitgangspunt; beheer komt erbij waar het nodig is. Het is aan ons en het Rijk om dat goed in te vullen."

Italiaanse deskundigen concluderen na onderzoek dat de Nederlandse wolvenpopulatie "genetisch gezond" is en dat Nederland "voldoet aan de minimale criteria voor een gunstige staat van instandhouding". De universiteit van Wageningen constateerde vorig jaar nog het tegenovergestelde.