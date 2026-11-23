Tallulah, de dochter van acteur Bruce Willis, heeft excuses aangeboden voor het delen van een intieme foto met haar vader. De 32-jarige Tallulah plaatste zaterdag op Instagram een foto van zichzelf met haar vader op de veranda van zijn huis. Maar de dag daarna was de foto verwijderd. Bruce Willis lijdt al enkele jaren aan frontotemporale dementie.

"Ik plaatste gister een foto met mijn vader omdat we een prachtig moment samen hadden", schrijft Tallulah. "We keken samen naar een video van Frankie Valli die aan het zingen was. Ik wilde dat mooie moment met de wereld delen. Maar ik had er niet over nagedacht dat het mogelijk te intiem was om te delen." De acteur oogt op de foto heel broos en oud.

Tallulah snapt nu dat dit heftig kan zijn voor sommige fans. "Ik hou van hem, mijn hele familie houdt van hem. En hij is voor ons nog steeds de grote held die hij altijd was."

De 71-jarige Bruce Willis verschijnt sinds 2022 niet meer in de openbaarheid vanwege zijn ziekte. Hij gold de afgelopen decennia als een van de grootste sterren van Hollywood, dankzij megahits als Die Hard, Pulp Fiction en The Sixth Sense.