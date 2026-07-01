DEN HAAG (ANP) - De stikstofplannen van het kabinet gaan boeren raken, zei VVD-Kamerlid Renate den Hollander in het debat over die plannen. Tegelijkertijd bestreed ze verwachtingen die partijen op de rechterflank lieten klinken over de gevolgen voor boeren. "Ik ga niet meedoen in het beeld dat er helemaal geen toekomst is. Dat is gewoon een onwaar beeld."

Caroline van der Plas (BBB) zei dat 600.000 mensen werk hebben dat met landbouw te maken heeft. Maatregelen om stikstofuitstoot terug te dringen leiden tot een "fors verlies van werkgelegenheid", voorspelde ze.

"Mevrouw Van der Plas heeft volledig gelijk: enorm veel mensen worden geraakt met dit pakket", antwoordde Den Hollander. "Maar er gaan ook heel veel mensen weer perspectief krijgen. Het beeld dat hier geschetst wordt, is dat de hele agrarische sector de nek wordt omgedraaid. Daar is helemaal geen sprake van."