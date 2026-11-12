DEN HAAG (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk wees Ruben Brekelmans er donderdag tijdens een debat op dat de VVD meermaals verkondigde dat het onverantwoord zou zijn van partijen om tegen het belastingplan te stemmen. "Wat is er veranderd?", vroeg Dijk, nadat de VVD-fractievoorzitter aankondigde niet meer voor het belastingplan te stemmen als het amendement van PRO en Volt wordt aangenomen.

Daarop zei Brekelmans dat het voorstel van de oppositiepartijen, dat 1 miljard euro aan lasten van werkenden naar vermogenden schuift, slecht is voor ondernemers, het investeringsklimaat en economische groei. Ook benadrukte hij nogmaals dat het amendement tegen het coalitieakkoord ingaat. CDA en D66 denken daar anders over.

"Dus u noemt uzelf dan straks onverantwoord", vroeg Dijk tijdens het debat over het belastingplan. "Ik zou het onverantwoord vinden om voor een belastingverhoging te stemmen waarvan heel veel ondernemers zeggen: ik weet niet wat mij boven het hoofd hangt", antwoordde Brekelmans.