LONDEN (ANP) - Crystal Palace heeft hoofdtrainer Pierre Sage ontslagen. Dat meldt de Engelse voetbalclub donderdag op de eigen site. De 47-jarige Fransman moet plaatsmaken na een slechte seizoensstart in de Premier League. De club staat na tien speelronden laatste met 7 punten. In de Europa League staat Palace 21e.

Crystal Palace heeft laten weten dat ook drie leden van de staf van Sage de club moeten verlaten. Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe hoofdtrainer wordt van de club uit Zuid-Londen. Sinds dit seizoen staat Oranje-international Quinten Timber onder contract bij Palace.

Sage trad afgelopen zomer aan als hoofdtrainer bij Crystal Palace, nadat hij afgelopen seizoen RC Lens naar de tweede plek in de Franse competitie had geleid. Eerder was hij werkzaam bij Olympique Lyon.

Het is het tweede trainersontslag in de Premier League van deze donderdag. Eerder werd Michael Carrick weggestuurd bij Manchester United.