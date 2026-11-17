DEN HAAG (ANP) - De VVD wil met de hulp van Sybrand Buma een financieel fundament voor de komende jaren leggen, maar hoopt mogelijk ook op "andere thema's die daarmee te maken hebben" tot afspraken te komen. "Dat is niet de vraag die wij aan de heer Buma stellen, maar als wij daarmee bezig zijn, zou dat kunnen", zei VVD-fractieleider Ruben Brekelmans in het debat over de kabinetscrisis.

Hij reageerde op een vraag van PRO-leider Jesse Klaver over de werkzaamheden van de vicepresident van de Raad van State. Klaver wilde weten of er naast de financiële basis ook over "inhoud" zal worden gesproken, zoals hoe omgegaan moet worden met de stijgende kosten van de vergrijzing en hoe om te gaan met de relatie tussen belasten van arbeid en vermogen.

Klaver zei daarover wel het gesprek met het kabinet aan te willen gaan. Maar hij vreest dat het erg snel politiek wordt en dat de onafhankelijke vicepresident van de Raad van State daar niet in betrokken moet worden. Veel partijen hebben tijdens het debat vragen over de rol van Buma.