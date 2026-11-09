DEN HAAG (ANP) - De VVD is tevreden over de financiële dekking van het nieuwe voorstel voor de belasting op inkomsten uit vermogen (box 3). Tweede Kamerlid Wendy van Eijck hield tijdens een debat vol dat het voorstel "binnen de kabinetsperiode" gedekt is, en ook structureel. Volgens cijfers die het ministerie van Financiën zelf heeft vrijgegeven, klopt dit niet.

Door de beoogde aanpassingen aan box 3 komt in de jaren tot en met 2040 bijna 22 miljard euro minder aan belasting binnen. Voor de jaren die dit kabinet normaal gesproken nog regeert, is dat grotendeels gedekt maar niet helemaal. Voor de jaren tussen 2031 en 2040 is er geen oplossing, met een tekort tot gevolg dat oploopt tot 17,6 miljard euro.

Meerdere oppositiepartijen vroegen Van Eijck om opheldering over het dekkingsvoorstel van haar partijgenoot, minister Heinen (Financiën). Pas na veel aandringen gaf zij toe dat ook structureel er nog geen volledige dekking is voor de inkomsten die de staatskas misloopt als papieren winsten op beleggingen niet langer worden belast. Zij vindt dat evenwel geen probleem.

Kritischer

Het CDA is kritischer, maar neemt eveneens genoegen met de voorgestelde dekking. Kamerlid Inge van Dijk ziet geen andere mogelijkheden die kans maken op steun van een meerderheid, en wil naar eigen zeggen gewoon door met het wetsvoorstel. "Want we blijven anders nog tien jaar over box 3 praten. Laten we hier alsjeblieft wel een keer met elkaar een punt achter zetten."

Een Kamermeerderheid stemde onlangs in met een voorstel om een deel van de oplossing in de erf- en schenkbelasting te zoeken, door zogenoemde papieren schenkingen minder lucratief te maken. Ook het CDA stemde voor, bracht indiener Pieter Grinwis (ChristenUnie) in herinnering. Maar het is niet meegenomen in het dekkingsvoorstel omdat de VVD tegen is.