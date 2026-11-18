DEN HAAG (ANP) - De VVD wil hogere geldbedragen aan Syriërs geven om hen aan te moedigen terug te gaan naar Syrië. Kamerlid Ulysse Ellian stelde in een debat over de asielbegroting voor: "Je krijgt eenmalig 10.000 euro mee, en een Europees inreisverbod: je mag nooit meer in Europa komen."

Syriërs met en zonder verblijfsvergunning komen al in aanmerking voor zogeheten "terugkeerondersteuning". Op dit moment gaat het om zo'n 800 euro in contant geld per volwassene en nog eens enkele duizenden euro's aan goederen of diensten.

Ellian hoopt dat "enkele duizenden" mensen het hogere bedrag zouden aannemen. Hij verwacht dat Nederland daarmee geld bespaart. "En dan zijn een hoop van die mensen terug naar het land dat ze overigens gewoon moeten gaan heropbouwen."

Vorig jaar verhoogde het toenmalige kabinet de geldbedragen voor Syriërs tijdelijk naar 5000 euro per terugkerende volwassene. In totaal deden 660 mensen toen een aanvraag, meldde de Dienst Terugkeer en Vertrek.