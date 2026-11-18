TOKIO (ANP/RTR) - De Japanse voetbalbond (JFA) heeft Kozo Tashima officieel voorgedragen als kandidaat voor het FIFA-voorzitterschap. De JFA deed dat vlak voor de deadline, die woensdag om middernacht afloopt, via een brief aan de wereldvoetbalbond, aldus de JFA in een verklaring.

De Japanse oud-international en JFA-erevoorzitter maakte eerder deze maand al bekend zich kandidaat te stellen als uitdager van de huidige voorzitter, Gianni Infantino. Daarvoor is de steun van minimaal vijf van de 211 nationale voetbalbonden vereist.

Er zijn naast Infantino en Tashima nog twee kandidaten bekend: Philippe Diallo, voorzitter van de Franse voetbalbond, en de Zwitserse oud-voetballer Ramon Vega.

De FIFA-voorzittersverkiezingen vinden op 18 maart 2027 plaats in Rabat.