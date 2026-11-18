DEN HAAG (ANP) - Aan het einde van het debat over de coalitiecrisis van de afgelopen dagen bleek er weinig vertrouwen in de Tweede Kamer dat het kabinet het anders gaat doen in de toekomst. Premier Rob Jetten wil onder meer afspraken maken over financiële kaders en sneller beslissen met welk politiek blok zaken worden gedaan. Partijen vrezen dat hier weinig terecht van zal komen.

"Ik heb grote zorgen dat er niet zo veel veranderd is", zei PRO-leider Jesse Klaver aan het einde van het debat. Hij constateerde dat het kabinet nog steeds geen keuze maakt of het nu met links of met rechts verder wil praten, bijvoorbeeld over de financiële kaders.

Ook Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) ziet nog niet de "fundamentele reset" waar VVD-leider Dilan Yeşilgöz vorige week nog voor pleitte. "Het is eerder een fundamenteel uitstel van een keuze."

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker maakt zich grote zorgen om de bestuurbaarheid van het land "en over het pad naar hoe het nu verder moet". Volgens haar zal het "soms even slikken" zijn voor de minderheidscoalitie dat ze steun nodig heeft van bepaalde oppositiepartijen.

"Hier hangt toch een beetje een zweem boven van: we gaan alles anders doen, om alles hetzelfde te laten blijven", zei Jan Struijs van 50PLUS. "Er gaat helemaal niks veranderen", concludeerde Geert Wilders van de PVV na ongeveer acht uur debatteren. "Mijn gevoel is toch heel sterk dat ze uit angst voor de kiezer bij elkaar blijven."

Het minderheidskabinet wil dat vicepresident Sybrand Buma van de Raad van State een "financieel fundament" gaat leggen in overleg met de oppositie. Het moet ertoe leiden dat met één of meer constructieve oppositiepartijen afspraken worden gemaakt over begrotingen en belastingen.

Er zijn nogal wat zorgen in de Kamer dat de onafhankelijkheid van Buma als vicepresident van de Raad van State door deze opdracht in het geding kan komen. PRO-leider Jetten maakt zich hierover "grote zorgen" en hoopt dat het kabinet zich "daarop nog wil beraden". Volgens hem kan het kabinet ook gewoon een advies aanvragen bij de Raad van State.

De coalitiecrisis ontstond afgelopen week toen het misging bij het belastingplan voor volgend jaar. De coalitiepartijen raakten verdeeld. D66 en CDA kwamen tot een akkoord met PRO en Volt, wat ertoe leidde dat coalitiepartner VVD tegen het belastingplan stemde. Dat moet nooit weer gebeuren, aldus Jetten.