DEN HAAG (ANP) - Bij D66-Kamerlid Robert van Asten "gingen de wenkbrauwen zeker omhoog" toen vijf EU-landen waaronder Nederland aankondigden te werken aan een uitzetcentrum in Rwanda. "Omdat Rwanda niet altijd het beste trackrecord heeft als het gaat over het verdedigen van mensenrechten." Volgens Van Asten moet het kabinet D66 nog overtuigen dat het centrum in Rwanda gerealiseerd kan worden.

Het coalitiekamerlid wil duidelijke afspraken over mensenrechten, zodat de overeenkomst met Rwanda "direct kan worden beëindigd" bij schendingen. Het parlement moet daar volgens Van Asten controle over kunnen uitoefenen.

Van Asten reageerde op vragen van JA21'er Diederik Boomsma, die naar voren kwam om het plan in Rwanda te verdedigen. "Rwanda is op dit moment één van de meer veilige landen in Afrika met een economie die sterk groeit."