De Britse prinses Catherine is woensdag op de slotdag van het bezoek aan India in haar eentje op pad gegaan. De vrouw van prins William ging naar een kraamkliniek in het centrum van Mumbai.

Catherine sprak onder meer met zorgprofessionals en ouders over het belang van zorg en ondersteuning tijdens de zwangerschap en de bevalling. Tijdens haar bezoek kreeg ze ook te horen over de vooruitgang die in India is geboekt op het gebied van zorg voor moeders. Zo is het moedersterftecijfer sinds de jaren 90 aanzienlijk gedaald. Volgens The Mirror feliciteerde Catherine ook een moeder die pas enkele dagen daarvoor was bevallen. "Goed gedaan", zei ze tegen haar.

William en Catherine zijn sinds een paar dagen in India in het kader van de Earthshot Prize, de milieuprijzen die door de prins zijn bedacht. De uitreiking daarvan vond plaats op dinsdag.