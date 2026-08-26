Westerveld: kabinet schuilde achter de corona-adviezen van OMT

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet schuilde tijdens de coronapandemie te veel achter de adviezen van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT), vindt PRO-Kamerlid Lisa Westerveld. Het kwam het kabinet vaak goed uit om te zeggen dat een moeilijk besluit was genomen omdat het OMT dit adviseerde, zei ze bij haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Maar als ze die adviezen zelf las, stond dat er vaak helemaal niet zo duidelijk in.

"Dan bleek soms dat het OMT zei: u kunt dit in overweging nemen", lichtte ze toe. Het linkse Kamerlid vond het ook niet goed dat de adviezen werden uitgebracht aan de hand van vragen van het ministerie van Volksgezondheid. Die vragen waren volgens haar vaak politiek gekleurd. Ze had liever gezien dat het OMT zelf kon bepalen welke vragen het zou beantwoorden.

Dat het kabinet soms ook suggesties gaf voor inhoudelijke aanpassingen aan de adviezen, in plaats van alleen tekstuele, vindt Westerveld ook problematisch.