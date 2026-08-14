DEN HAAG (ANP) - Geert Wilders heeft in een bericht op X gepleit voor "massadeportaties". Tegen welke groep de PVV-leider zich richt, maakt hij niet precies duidelijk, maar hij heeft het over "crimineel tuig". Daarbij deelt hij een bericht van AT5 over een man die iemand in Amsterdam tot seksuele handelingen dwong.

Op camerabeelden van de politie, die AT5 deelt, is een verdachte met een zwarte baard te zien. Wilders schrijft in zijn bericht: "Nederlanders zijn opgejaagd wild in eigen land."

Het is voor zover bekend de eerste keer dat Wilders tot 'massadeportaties' heeft opgeroepen. Forum voor Democratie, net als de PVV een uiterst rechtse partij, pleit al langer voor 'remigratie' en ging eerder dit jaar naar een extreemrechtse conferentie daarover in het Portugese Porto.

Discriminerend

Wilders is veroordeeld voor groepsbelediging na zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak in 2014. Rond het WK voetbal bracht hij die uitspraak weer in herinnering en schreef hij in een andere tweet: "Stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn." Wilders' partijgenoot Edgar Mulder deelt regelmatig berichten op X waarin de aandacht wordt gevestigd op de afkomst van mensen die zich misdragen.

Spreken over massadeportaties is in deze context per definitie discriminerend, zegt Anne de Jong, die als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam is gespecialiseerd in macht, politiek en conflict. "Wilders koppelt criminaliteit en bestraffing aan afkomst: iemand die hij als 'etnisch Nederlands' ziet, kan niet worden gedeporteerd."

Populistische retoriek

De Jong ziet Wilders' uitspraak als "klassiek voorbeeld" van populistische retoriek die verschillen uitvergroot en de rechtsstaat beschadigt. "Hij verandert een gruwelijke misdaad van een individu in een verhaal Nederlanders versus buitenlanders, en geeft indirect de schuld aan de overheid of andere politici. Daarmee verhardt het debat." Ze verwijst naar de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag in mei, die de verdachte in de rechtbank omschreef als protestactie tegen asielbeleid.

"Het spreken over 'massadeportatie' als een normale politieke oplossing is racistisch en gevaarlijk", reageert Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete, een organisatie tegen discriminatie. Volgens haar moeten politici "uiterst terughoudend" zijn met zulke uitspraken, ook met het oog op de Tweede Wereldoorlog. "We weten waar het normaliseren van uitsluiting en deportatie in het verleden toe heeft geleid."