EINDHOVEN (ANP) - De transfer van Couhaib Driouech van PSV naar Rangers FC gaat niet door. De vleugelaanvaller was al in Glasgow, maar keert terug naar Eindhoven.

PSV en Rangers FC bereikten eerder deze week overeenstemming over een transfer van ongeveer 8 miljoen euro. Vervolgens reisde Driouech naar Schotland om zijn overgang definitief af te ronden.

Trainer Peter Bosz weet niet waarom de transfer op het laatste moment is mislukt. Volgens Schotse bronnen was de vleugelaanvaller vanwege een blessure niet direct inzetbaar.

"Ik weet niet wat er precies aan de hand is", zei Bosz op een persmoment voor de uitwedstrijd van zaterdag tegen Excelsior. "Ik snap goed dat dit een enorme teleurstelling voor hem is. Ik wil zijn verhaal horen. Maar ik zal ook zeggen dat we hem weer nodig hebben en dat we samen wedstrijden moeten winnen."

Ricardo Pepi (Fulham), Armando Obispo (RC Lens) en Adamo Nagalo (Çorum FK) zagen eerder dit jaar een transfer van PSV naar een andere club ook op het laatste moment mislukken.