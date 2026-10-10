VEGHEL (ANP) - VVD-leider Dilan Yesilgöz wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker worden van haar partij. Dat laat ze weten in een interview met de NOS na een VVD-bijeenkomst in Veghel. Yesilgöz is sinds 2023 partijleider, na het vertrek van Mark Rutte. Op de vraag of zij de volgende lijsttrekker is van de VVD antwoordde ze: "Ja, dat ben ik".

Op Yesilgöz is de afgelopen tijd binnen de partij veel kritiek, nu de partij er niet goed voorstaat in de peilingen. Die kritiek vindt de partijleider niet leuk, maar zo relativeert Yesilgöz, "die is van alle tijden".

Ook benadrukt de VVD-leider dat ze in het vervolg wel met Pro wil samenwerken, zolang dat maar gebeurt samen met de rechtse partij JA21. "We willen wel met Pro, maar dan niet zonder rechts", aldus Yesilgöz tegen de NOS.

Bij de bijeenkomst in Veghel waren zo'n 150 kritische VVD-leden uit Noord-Brabant aanwezig. Die verliep volgens Yesilgöz "heel goed".