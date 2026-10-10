Concert Ella Langley afgeblazen om 'veiligheidsredenen'

Een concert van de zangeres Ella Langley in de Amerikaanse stad Tulsa is vrijdagavond afgeblazen om veiligheidsredenen. In een verklaring op Instagram zegt Langley dat "een dreiging de veiligheid van mijn fans, het personeel van de concertzaal en mijn team in gevaar bracht" en daarom "het ongelooflijk moeilijke besluit is genomen om het concert af te gelasten".

Het concert zou plaatsvinden in het BOK Center in de stad in de Amerikaanse staat Oklahoma. Langley zegt dat de beslissing is genomen op advies van onder meer de lokale autoriteiten en de concertzaal. Verdere details over de aard van de dreiging deelt ze niet. "Ik weet hoeveel tijd, gereis, geld en geregel er komt kijken bij het bezoeken van een concert en het is niet in woorden uit te drukken hoezeer het me spijt", aldus de zangeres.

Het politiekorps van Tulsa laat op Facebook weten dat naar aanleiding van een dreigend telefoontje de concertlocatie is doorzocht, onder meer door een bommenopsporingsteam. Daarbij is er "niets aangetroffen". Volgens de politie was de dreiging daarmee voorbij, maar besloot het team van Langley alsnog om het concert te annuleren.