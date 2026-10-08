DEN HAAG (ANP) - Defensieminister Dilan Yeşilgöz wil andere EU-landen aansporen meer te leveren aan Oekraïne. Dat land verwacht een zware winter in de oorlog tegen Rusland en heeft dringend geld en middelen nodig. Onder meer Volt vroeg Yeşilgöz nu al meer geld vrij te maken.

Nederland wil niet nog meer steun naar voren halen, maar vooral andere landen vragen Oekraïne te helpen, zei Yeşilgöz tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. "Daar is de grotere winst te behalen", aldus de minister. Volgens Yeşilgöz doet Nederland daar nu ook al moeite voor.

Partijen in de Tweede Kamer zijn sceptisch of dit effect gaat hebben. Onder meer DENK en de PVV denken dat andere lidstaten zich niet daartoe geroepen voelen. "Nederland geeft de komende jaren toch wel blanco cheques ter waarde van 9 miljard euro", zei DENK-leider Stephan van Baarle. "Waarom zouden zij dan meer gaan betalen?"

"Met alleen Nederlands geld gaat Oekraïne het niet redden", zei Yeşilgöz. Zij benadrukte dat mede dankzij Nederland er voor 90 miljard euro aan EU-leningen naar Oekraïne gaan.