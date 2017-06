Wat te eten en te drinken bij heet weer

Het kwik stijgt tot tropische temperaturen deze week en dat betekent veel puffen, zweten en vaak minder goed slapen. De hele dag in het water liggen, is voor velen van ons geen optie. Dus wat kunnen we doen om ons hoofd, lichaam en humeur koel te houden deze dagen? Met deze eet en drink tips kom je deze warme dagen goed door.

Van het seizoen

Kies voor de groente en fruit van het seizoen, zoals asperges, verschillende slasoorten, radijsjes, rucola, tuinkers, spinazie en zeekraal. Een maaltijdsalade doet het ook altijd goed met warm weer. Geef deze een extra bite door er noten, zaden, peulvruchten, eieren, fetakaas, geitenkaas of koude paste aan toe voegen. Qua fruit zijn er weer volop kersen, frambozen, peren, watermeloen en bessen. Tip: vries wat gemend fruit in en stop dit vervolgens in de blender met wat melk, yoghurt of ijs.

Koude soep

Vaak denken we bij soep aan de winter, maar er is niets lekkerder dan een koud soepje bij warm weer. Overgewaaid uit Spanje is gazpacho soep simpel te maken. Er zijn verschillende varianten gazpacho, waarvan de basis tomaat is, zoals met komkommer, peterselie, sjalotjes, munt en crème fraîche. Ook avocado, courgette, wortel en meloen lenen zich uitstekend om een verfrissend soepje te maken. Verder bevat gazpacho vaak paprika, ui, knoflook en komkommer. Je kan hier volop mee combineren, bijvoorbeeld met meloen of bietjes.

Drink voldoende

Naast gezond eten is voldoende drinken belangrijk bij warm weer. Je verliest veel vocht, ook als je niet zweet. Drink alcohol met mate en vermijd zoveel mogelijk frisdrank. Hier zit veel suiker in. Zorg dat je altijd een karaf met water in de buurt heb. Vind je water saai? Doe er dan wat limoen, citroen, munt, komkommer en/of gember in. Ook kokoswater is een goede dorstlesser. Alhoewel je misschien meer behoefte hebt aan een koud drankje, zorgt warme thee er juist voor dat je lichaam afkoelt.

Inspiratie nodig? Bekijk dan deze video met watermeloen en ander fruit in de hoofdrol: