5x verrassende recepten met avocado

We eten wat af met z’n allen: de laatste tien jaar zijn we in Nederland vier keer zoveel avocado’s gaan eten (39 miljoen!). Nederland is daarmee na de VS de grootste avocado-importeur ter wereld. Velen zijn dus dol op die groene en supergezonde vrucht, maar wat kan je er nu eigenlijk allemaal mee? Wij hebben vijf keer verrassende recepten met avocado voor je op een rijtje gezet.

Say cheese

Het is misschien even wennen, maar soms mogen we avontuurlijk zijn: avocado met tomaat, mozzarella, basilicum en balsamicoazijn. Snijd een tomaat in stukjes en mix die met stukjes mozzarella, wat fijngesneden blaadjes verse basilicum, zout, peper en olijfolie. Twee eetlepels balsamicoazijn erover en smullen maar. Heerlijk als voorgerecht of voor de lunch.

In de oven

Ook dit is een combi waar we misschien niet zelf opkomen, maar wat wel erg lekker (en warm!) is: avocado met tonijnsalade, cheddarkaas en bieslook. Meng een blikje tonijn (op basis van olijfolie) met een eetlepel mayonaise en wat zout en peper. Verdeel dit over de avocadohelften en leg op elke helft een plakje cheddarkaas. Zet dit kort in de oven totdat de cheddar smelt en bestrooi de avocado voor het serveren met verse bieslook.

Groen met blauw

Ben je een echte kaasliefhebber en niet vies van een stukje spek? Dan is dit een recept voor jou: avocado met ijsbergsla, bacon en blauwe kaas dressing. Bak vier plakjes spek krokant en verkruimel dit grof, snijd vier blaadjes ijsbergsla in stukken en meng dit met het spek en twee eetlepels blauwe kaas dressing. Snijd een avocado door midden, voeg die bij de rest van de ingrediënten en voilà, je hebt een overheerlijk voorgerecht.

Exotische avocado

Houd je van kokos en ben je in een exotische bui? Dan is dit een goede keuze voor op een zomerse dag: avocado met kokosolie, geraspte kokos, macadamianootjes en mango. Breng wat kokosolie aan op beide avocadohelften en leg ze twee minuten met de vruchtvleeskant naar beneden in een grillpan. Mix wat geraspte kokos met twee eetlepels gehakte macadamianoten en een mango in stukjes. Besprenkel een extra theelepel kokosolie op elke gegrilde avocadohelft en verdeel vervolgens het mangomengsel erover.

Avocado veggie-stijl

Eet je geen vlees, vis of kaas of heb je er geen zin in? Dan past dit recept bij jou: avocado met wortel, komijn, citroen en pistachenootjes. Schil een wortel en maak er reepjes van. Meng dit met een half theelepeltje komijn, het sap en de schil van een citroen en twee eetlepels olijfolie. Verdeel de pistachenootjes erover en besprenkel het met olie, zout en peper. Een licht en lekker recept voor als de zon schijnt.