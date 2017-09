Dit zijn de tuintrends van 2017

We willen zo lang mogelijk buiten blijven en genieten van onze tuin, ook in het najaar. Het weer kan nog zo onstuimig en guur zijn, toch is onze tuin een belangrijke plek. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen van dit jaar als het om onze tuin gaat? Wij hebben de leukste trends op een rijtje gezet.

Het tuinhuis is in, de vijver is uit. Bij de aanschaf van nieuwe spullen voor in de tuin kijken mensen niet alleen naar hun portemonnee, maar ook naar hun beschikbare vrije tijd. Een knus tuinhuisje vraagt nu eenmaal om minder onderhoud dan een vijver vol met vissen en planten. Brancheorganisatie Tuinbranche Nederland moet steeds vaker vijvers weghalen dan aanleggen. Vaak komt hier een tuinhuisje voor in de plaats. Hierdoor wordt ons buitenleven verlengd en hebben we als het ware een extra plek waar we tijd kunnen doorbrengen. En als iedereen in huis druk is en je even op jezelf wilt zijn, is er gelukkig een groot aanbod aan tuinhuizen. Dan woon je toch samen, maar af en toe even apart.

Van binnen naar buiten

Naast tuinhuizen zijn ook blokhutten, overkappingen en veranda’s in trek. Vaak wordt er dan een houtkachel in geplaatst of straalkacheltje aan het plafond gehangen, zodat je ook tijdens de wat koudere dagen buiten kunt zitten. Regent het? Geen probleem, want in een tuinhuis of blokhut zit je warm en droog. Typische materialen en meubels die we eerst alleen voor binnen gebruikten, komen nu ook in ons externe interieur terug, zoals keramische tegels, gestoffeerde banken en tapijten. Eerst waren dit alleen nog kunstgrastapijten, maar dit jaar zie je ook andere materialen opduiken die veel meer een link hebben met binnen tapijten. Zelfs een buitenbed is verkrijgbaar, zodat je onder een heldere sterrenhemel onder je overkapping kan slapen.

Wellness in de tuin

Genieten in de tuin staat centraal en daar horen wellnessfaciliteiten bij die mensen in hun tuin verwerkt willen hebben. Denk daarbij aan een buitendouche, een zwemvijver, een hottub, spa of zelfs een sauna die onder een overkapping geplaatst kan worden. Zo kun je thuis vakantie vieren en hoef je de deur niet meer uit.