Annemarie Heite, woordvoerder project De Stille Beving, is uitgeroepen tot winnaar van de Vrouw in de Media Award 2017. Ze sleepte deze prijs in de wacht door haar mediaoptredens, waarmee ze de aardbevingsproblematiek in Groningen op de kaart heeft gezet.

Heite ziet de prijs als een erkenning voor Groningen en de Groninger problematiek. “We hebben ons in Groningen heel machteloos gevoeld. We hadden nog maar weinig vertrouwen in de overheid. Dat het opkomen voor je rechten nu wordt gezien, geeft moed. Het blijkt dat je het verschil kunt maken. Ook met betrekking tot het aantal vrouwen in de media.”

“Als voorbeeld voor mijn dochters”

Ze vervolgt: “We zijn er nog niet, maar ik zal mij blijven uitspreken. Als voorbeeld voor mijn dochters, de generatie na mij, net zoals mijn moeder dit voor mij was. Ik ben erg blij met de prijs.”

Ruim 15.000 mensen brachten een stem uit, waarvan 21 procent op Heite. Ook bondscoach Oranje Leeuwinnen Sarina Wiegman en oud-minister Lilianne Ploumen (van She Decides) zien Nederlanders als rolmodellen vanwege hun mediaoptredens in 2017. Zij kregen respectievelijk 18 procent (Wiegman) en 16 procent (Ploumen) van de stemmen.

You Go Girl Award 2017

Naast de Vrouw in de Media Award 2017 is de You Go Girl Award 2017 uitgereikt; een aanmoedigingsprijs voor vrouwelijke rolmodellen die afgelopen jaar zichtbaar in de media zijn geweest. Deze is gegaan naar Carlijn Willemstijn, vrijwilliger van de Stoma Vereniging. De stemmers roemen haar werk om het taboe rondom het begrip stoma te doorbreken.

De Vrouw in de Media Awards zijn een initiatief van mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de awards willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Waarom dit hard nodig is? Bekijk het hieronder:

