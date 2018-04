Tips voor het lenen van geld op latere leeftijd

Op latere leeftijd een lening afsluiten kan een uitdaging zijn. Veel mensen die de vijftig zijn gepasseerd, vinden het lastig of soms zelfs eng om geld te lenen. Naarmate de leeftijd vordert, is het risico dat een lening niet wordt afgelost groter. Toch zijn er steeds meer kredietmogelijkheden voor senioren, zeker nu de vergrijzing toeneemt. Waar moet je rekening mee houden?

Nederlanders worden steeds ouder. Het beleid van de overheid om mensen te stimuleren thuis te blijven wonen, zorgt ervoor dat ouderen meer kosten hebben. Senioren met een eigen woning hebben deze vaak (bijna) afgelost, maar kunnen geen geld lenen bij de bank voor andere zaken. Met een lening zouden ze graag een noodzakelijke uitgave doen, bijvoorbeeld een aanpassing in de woning.

Houd hier rekening mee

Senioren willen ook geld lenen om het leven te veraangenamen. Met pensioen gaan, betekent namelijk steeds vaker dat je nog een leuk en vooral lang leven voor de boeg hebt. Steeds meer kredietverleners spelen hierop in en bieden een lening voor senioren aan. Er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Kijk allereerst of het echt noodzakelijk is om geld te lenen. Wellicht heb je voldoende spaargeld om bijvoorbeeld die camper te kopen? Een andere reden om geld te lenen, kan zijn dat je je spaargeld wilt bewaren voor onverwachte toekomstige kosten. De leeftijdsgrens van een seniorenlening verschilt. De ondergrens ligt tussen de 58 jaar tot 60 jaar. De bovengrens ligt tussen 68 en 72 jaar. Verder is het verstandig om te letten op de aflossingstermijn. Bij de ene bank heb je meer tijd dan bij de andere.

Het kan zijn dat er iemand binnen de familie of een goede vriend graag wilt helpen. Dat is waarschijnlijk goedkoper dan bij een bank, maar het is niet altijd verstandig. Geld lenen kan voor irritaties of problemen zorgen. Zorg dat je waterdichte afspraken maakt en dat de persoon die je geld leent niet zelf financieel in de problemen komt als jij een keer te laat betaalt. Een onpartijdige partij is veelal een verstandige keuze.

Bereken de kosten

Bij een lening horen maandlasten. De vraag is of je deze altijd kunt blijven dragen. Dat is iets waar je altijd rekening mee moet houden bij het aangaan van een lening. Daarom is het belangrijk om eerst hier te berekenen wat er mogelijk is, dus welk bedrag je maximaal kan lenen en welke lasten hierbij horen. Zorg ervoor dat je op je oude dag niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Als je tenslotte als zestigplusser een lening wilt afsluiten, kun je soms ook nog bij een reguliere bank terecht. De maximale leeftijd waarop je een ‘gewone’ lening af mag sluiten, is bij sommige banken 70 jaar. Waarschijnlijk kun je dan wel minder lenen dan iemand die jonger is. De leningen moeten ook voor een bepaalde leeftijd terugbetaald zijn, bijvoorbeeld voordat je 74 jaar bent.